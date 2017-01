15.01.2017 15:33 Denizlispor İzmir deplasmanında kazandı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Denizlispor, deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yendi. TFF 1. Lig'in 17. haftasında Denizlispor, deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yendi.

Maçta taraftarlar, İzmir'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden şehit Fethi Sekin maskeleri taktı. Mücadeleyi şehidin kızı Zeynep Dila Sekin de izledi.



MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Murat Akın'ın kullandığı köşe atışında Lokman'ın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

7. dakikada Leo'nun pasında topla buluşan Adis'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Kaan'da kaldı.

27. dakikada Gosso'nun rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta top kaleci Kaan'da kaldı.

41. dakikada ceza sahasında topla buluşan Yasin Ozan'ın vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

52. dakikada Halil'in pasında topla buluşan Adis'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

55. dakikada Halil'in ortasında Tayfur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

70. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Adis Jahovic, topu ağlara yolladı. 2-1

80. dakikada topla buluşan Kappel topu ağlara gönderdi. 2-2

86. dakikada kaptığı topla ceza sahasına giren Yasin Ozan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-3

90+3. dakikada Denizlispor'un kazandığı penaltıyı kullanan Moritz, topu ağlara gönderdi. 2-4



---KÜNYE---

Stat: Bornova

Hakemler: Murat Özcan xx, Cemal Bingül xx, Mehmet Yıldırım xx

Göztepe: Günay xx, Fuchs x (Emre dk. 46 xx), Lokman xx, Gençer xx, Leo xx, Gosso xx, Doğa xx (Leroy George dk. 56 xx), Murat xx (Sinan dk. 85 ?), Halil xx, Tayfur xx, Adis Jahovic xx

Yedekler: Göktuğ, Emre Can, Soner, Salim

Teknik Direktör: Okan Buruk

Denizlispor: Asil Kaan xx, Alperen xx, Cenk xx, Ömer Alp xx, Kerem Can xx, Burak xx, Berkan xx (Sankoh dk. 60 xx), Ziya x, Anıl x (Andre Moritz dk. 68 xxx), Kappel xxx, Yasin xx

Yedekler: Zeki, Barış, Taha Can, Veli, Cihan

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: Yasin Ozan (dk. 41 ve 86), Kappel (dk. 80), Moritz (dk. 90+3 pen.) (Denizlispor), Tayfur (dk. 55) Adis Jahovic (dk. 76 pen.) (Göztepe)

Sarı kartlar: Burak, Kerem Can, Cenk (Denizlispor), Doğa, Murat, Leroy, Tayfur (Göztepe)

(Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri / İHA)