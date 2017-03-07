Denizlispor'dan Ali Tandoğan kararı

Denizlispor, istifasını açıklayan Teknik Direktör Ali Tandoğan ile yapılan görüşmeler sonrası devam kararı aldı.

Denizlispor, istifasını açıklayan Teknik Direktör Ali Tandoğan ile yapılan görüşmeler sonrası devam kararı aldı.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında evinde Samsunspor'a mağlup olan yeşil-siyahlı ekipte, maç sonrası istifasını veren Teknik Direktör Ali Tandoğan ile iki gündür görüşen yönetim, genç teknik adamla yeniden anlaşmaya vardı.

Denizlispor'daki görevine devam kararı verilen Ali Tandoğan, bugünkü idmanda takımının başında yer aldı. Yeniden anlaşma sağlanması sebebiyle Denizlispor yönetimi Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Yöneticiler ve Teknik Direktör Ali Tandoğan'ın katıldığı toplantıda konuşan Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, "Son günlerde sportif anlamda başarısız sonuçlar alıyoruz. Yönetim olarak camia olarak iyiyiz ancak böyle sonuçları kabul edemeyiz. Nedenleri arasında aramızda görüşmeler yapıyoruz. Başarısızlık yaşadığımızı kabul ediyoruz. Futbolu bazen böyle şeyler ilginç hale getirebiliyor. Kendimizce teşhis koyduğumuz şeyler var. Bu sıkıntıların giderilmesi için çalışacağız. Hocamız Samsun mağlubiyetinden sonra yönetimin önünü açmak adına istifa etme kararı aldı. Yönetim olarak ve hocayla toplantı yaptık. Hocamızın istifası kabul edilmedi. Yola birlikte devam edeceğiz. Hocamızla gelecek yıl da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Takımın üzerindeki bu kötü hava bir an önce dağılır ve başarılarıyla ileriye doğru adım atar. Bugünler geçicidir. Önümüzdeki günler daha güzel olacaktır" dedi.



"TAKIMI YALNIZ BIRAKAMAZDIK"

Ali Tandoğan, değerlendirme yaparak yeniden şartları konuştuklarını belirterek, "Mutsuz ve üzgün olduğumuz şeyler var. Bunları düzeltmek için gerekli görüşmeleri yaptık. Denizli halkı bana büyük destek oldular hepsine teşekkür ederim. Biz Denizli'nin çocuğuyuz ve takımı yalnız bırakamadık. Sadece yönetimin önünü açmak için böyle bir karar vermiştim. Bundan sonra görev bizim. Denizlispor'u daha iyi yerlere getirmek için hep birlikte çalışacağız. Denizli çok büyük bir şehir. Son oynadığımız Samsun maçında az seyirciyle oynadık. Boluspor maçında bize büyük destek vermelerini istiyorum. Kazanırsak üst sıralara tırmanmaya başlayacağız" dedi.

(Medeni Topaloğlu / İHA)