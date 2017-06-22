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Denizlispor'da ikinci Yusuf Şimşek dönemi
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Denizlispor'da ikinci Yusuf Şimşek dönemi

TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, teknik direktör arayışını tamamladı. Yeşil-siyahlı kulüp, daha önce kaptanlık yapan Yusuf Şimşek ile mukavele imzaladı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, teknik direktör arayışını tamamladı. Yeşil-siyahlı kulüp, daha önce kaptanlık yapan Yusuf Şimşek ile mukavele imzaladı.
Denizlispor, teknik direktör arayışlarının ardından takımın eski futbolcusu ve daha önce teknik direktörlüğünü de yapan Yusuf Şimşek'le bir 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Mustafa Üstek, Teknik Direktör Yusuf Şimşek, Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat ve basın mensupları katıldı.

"DENİZLİSPOR'U LAYIK OLDUĞU YERE GETİRECEĞİZ"
Denizlispor'un büyük bir camia olduğunu ve burada yeniden görev almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yusuf Şimşek, hangi takıma ve kulübü gittiyse altında bir Denizlispor formasını bulundurduğunu söyledi. Şimşek, "Ben burada hoca olarak, çalışırım veya çalışmam ama ben her zaman Denizlispor'un yanındayım. Beni seçmelerindeki en büyük avantaj ben hem teknik direktör hem de Denizlispor taraftarıydım. Onun için bir şevkle daha fazla, daha fazla hırsla çalışacağız. Tek başımıza bir hiçiz, yönetim, taraftar, futbolcular hep birlikte Denizlispor'u layık olduğu yere getireceğiz. Ben inanıyorum, bize ve futbolcu kardeşlerimize sadece çalışmak kalıyor, birlik beraberlik içinde kalmak kalıyor. Bunu yapabilecek güçteyiz" dedi.
1996 yılında bu kulübe geldiğinden beri bu camianın büyük bir camia olduğunu söyleyen Şimşek, hedeflerinin ise kulübü bir üst lige çıkarmak olduğunu kaydetti.

"BEN FUTBOLCU KARDEŞLERİME GÜVENİYORUM"
Transfer ile ilgili konuşan Şimşek, şimdiden büyük hedeflerin koyulmasının doğru olmayacağını söyledi. Şimşek, "Transfer yasağımız var ama elimizdeki mevcut kadro iyi bir kadro, büyük bir çoğunluğuyla anlaşıldığını söylendi. Birkaç kişi kaldı, inşallah onlarla da anlaşıp yolumuza devam edeceğiz. Ben futbolcu kardeşlerime güveniyorum, ellerinden gelenin bir fazlasını yapacaklar" diye konuştu.
Şimşek, önümüzdeki ayın ikisinden itibaren teknik direktörlük lisansını alacağını söyledi.

ÜSTEK: "DENİZLİSPOR'U BAŞARILI NOKTALARA TAŞIYACAĞINA İNANIYORUZ"
Başkan Mustafa Üstek ise Yusuf Şimşek'in Denizlispor'a uzun yıllar her alanda hizmet verdiğini belirterek, "Yusuf Şimşek'le yaptığımız görüşmelerde her konuda anlaştık. Kendisi 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Denizlispor'u başarılı noktalara taşıyacağına inanıyoruz" diye konuştu.
Sözleşme imzalayan Yusuf Şimşek'in teknik ekibinde ise çoğu Denizlispor'da futbol oynamış Gökhan Kılavaz, Şaban Özdeş, Burak Özsaraç ve kaleci antrenörü Aydın Gençer yer alıyor.
(Medeni Topaloğlu /İHA)

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