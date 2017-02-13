13.02.2017 15:45 Denizlili şehit son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör (40) için Acıpayam ilçesindeki Acıpayam Çarşı Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin kızları babalarına veda ederken göz yaşlarına boğuldu.

Güngör'ün naaşı, cenaze namazının ardından Acıpayam Garnizon Şehitliğinde toprağa verildi.

(Medeni Topaloğlu /İHA)

