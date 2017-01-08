08.01.2017 09:10 Denizlili firmalar down sendromlu kızların gelinlik hayali için defile düzenleyecek

Denizli'de faaliyet gösteren 25 yerel firma, 15 down sendromlu kızın gelinlik hayalini gerçekleştirmek için defile düzenleyecekler. Denizli'de faaliyet gösteren 25 yerel firma, 15 down sendromlu kızın gelinlik hayalini gerçekleştirmek için defile düzenleyecekler.



Denizli'de çeşitli sektörlerde hizmet veren 25 yerel firma, 15 down sendromlu kızın hayalini gerçekleştirmek amacıyla 15 Ocak'ta gelinlikli defile düzenleyecek. Özel bir düğün salonunda yapılacak defile için, yaklaşık 4 aylık bir çalışma yapıldı. Firma yetkilileri defile için son hazırlıkları ve eksiklerin görüşülmesi için bir araya geldi. Yerel firma temsilcileri, genç kızların gelinlik hayalini gerçekleştirmek için defilenin tüm masraflarını kendileri üstlendi. Yetkililer, bu defileyi sosyal sorumluluk duygusu çerçevesinde yaptıklarını belirtti.

