30.12.2016 00:58 Denizli'nin bazı ilçelerde eğitimde kar tatili

Denizli'nin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulları bir gün daha tatil edildiği duyuruldu. Denizli'nin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulları bir gün daha tatil edildiği duyuruldu.



Denizli Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 30 Aralık Cuma günü yağışı nedeniyle 5 ilçe genelinde tatil edilirken, 4 ilçede de taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.



Yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz Serinhisar, Çameli, Babadağ, Güney ve Acıpayam ilçelerinde okullar 30 Aralık Cuma günü bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca Pamukkale ilçesi sınırları içerisindeki taşımalı öğrenciler kar yağışı ve aşırı buzlanmaya karşı 30 Aralık Cuma günü bir gün izinli sayılacaktır. Çardak ilçemiz Söğüt ve Gemiş mahallerimizdeki okullarımız yoğun kar yağışı nedeni ile 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca Çardak sınırları içerisindeki taşımalı öğrenciler kar yağışı ve buzlanmaya karşı 30 Aralık Cuma günü bir gün idari izinli sayılacaktır. Bekilli ve Çal'da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için de 30 Aralık Cuma günü 1 günlük tatil ilan edildi. İlçe merkezindeki öğrenciler ise eğitimlerine devam edecek. Engelli ve hamile memurlar da 1 gün idari izinli sayılacak" denildi.

