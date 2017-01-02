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Denizli itfaiyesi bir yılda 6 bin 825 olaya müdahale etti
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Denizli itfaiyesi bir yılda 6 bin 825 olaya müdahale etti

Türkiye'deki 30 büyükşehir içinde nüfus başına düşen personel ve istasyon sayısı bakımından birinci sırada olan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2016 yılında 4 bin 878 yangın ile 411 trafik kazasına müdahale ederken, bin 538 adet kurtarma operasyonuna katıldı.

Türkiye'deki 30 büyükşehir içinde nüfus başına düşen personel ve istasyon sayısı bakımından birinci sırada olan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2016 yılında 4 bin 878 yangın ile 411 trafik kazasına müdahale ederken, bin 538 adet kurtarma operasyonuna katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 2016 yılında yoğun bir mesai harcayarak yüzlerce can kurtarılması operasyonuna katıldı. İtfaiye ekipleri, 2016 yılında müdahale ettiği yangın, kaza ve kurtarma operasyonları ile vatandaşların imdadına koştu. Avrupa standartlarında 100 adet donanımlı araç filosu, yaklaşık 600 tecrübeli personeli ile Denizli'nin 52 ayrı noktasında vatandaşlara zor zamanlarında yanında olmak için nöbet tutuyor. Ekipler, 2016 yılında 49 bin 876 ihbarı değerlendirirken, 4 bin 878 yangına müdahale etti, 411 trafik kazası ve bin 538 kurtarma çalışmasına katıldı.

"Eğitim çalışmaları hız kesmedi"

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 1 milyon metrekare alanı denetleyip 2 bin 307 işletmeyi de olası yangın ve kaza gibi tehlikelere karşı inceleyerek yangın güvenliği yeterlilik raporu verdi. Binlerce olaya müdahale etmesinin yanı sıra, yangın güvenliği bilinçlendirmesi kapsamında eğitim çalışmalarını ara vermeden sürdüren itfaiye başkanlığı, 55 bin 216 kişiye kurtarma, ilk yardım, tahliye ve yangın söndürme gibi yangından korunma ve müdahale eğitimleri verdi.

"Teşkilatımızla gurur duyuyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir'in ardından hızla kurulumunu tamamladıkları itfaiye teşkilatının bugün kentin 52 ayrı noktasında vatandaşların zor zamanında imdadına koştuğunu belirtti. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının nüfus başına düşen personel ve istasyon sayısı bakımından, 30 büyükşehir içerisinde Türkiye'de birinci olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, teşkilatlarıyla gurur duyduklarını, bir canın parayla alınamayacak kadar değerli olduğunun altını çizdi. Bayram seyran demeden gece gündüz canını dişine takıp vatandaşların imdadına yetiştikleri için ekiplere teşekkür eden Zolan, tüm birimleriyle vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.
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