29.12.2016 16:36 Denizli-İstanbul uçak seferleri 2 gün iptal edildi

İstanbul'da beklenen kar yağışı dolayısıyla İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havaalanlarına sefer düzenleyen Pegasus firması seferlerini 2 gün süreyle iptal etti. İstanbul'da beklenen kar yağışı dolayısıyla İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havaalanlarına sefer düzenleyen Pegasus firması seferlerini 2 gün süreyle iptal etti.



Pegasus'tan yapılan açıklamada, "Havaalanı otoritesinin trafik kısıtlama kararına paralel olarak 30 Aralık Cuma ve 31 Aralık Cumartesi günlerinde PC262 İstanbul Sabiha Gökçen-Denizli 0720-0825 ve PC263 Denizli -İstanbul Sabiha Gökçen 0845-0945 sayılı seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

