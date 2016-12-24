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Denizli'den Halep'e 15 yardım tırı yola çıktı
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Denizli'den Halep'e 15 yardım tırı yola çıktı

Denizli'de düzenlenen 'Dünya Sussa da Sen Susma' kampanyası kapsamında toplanan 15 tır yardım malzemesi Halep'e doğru yola çıktı.

Denizli'de düzenlenen 'Dünya Sussa da Sen Susma' kampanyası kapsamında toplanan 15 tır yardım malzemesi Halep'e doğru yola çıktı.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Halep için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan 15 tır yardım malzemesi yola çıktı. Ayrı ayrı isimlerin verildiği tırlardan birine ise geçtiğimiz yıl meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Gazeteci İlyas Haytan ile aynı kazada ölen Alperen Ersoy ve eski Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun isimleri verildi. Delikliçınar 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan düzenlenen uğurlama törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İHH Denizli Başkanı Hasan Ali Solak, İl Müftüsü Mehmet Aşık, İHH gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Ağırlıklı olarak gıda malzemelerin bulunduğu tırların birinin tamamen ranza ve battaniyeden oluştuğunu belirten İHH Denizli Başkanı Hasan Ali Solak, "Suriye'de Halep'te dünyanın gözü önünde sistematik şekilde katliamlar uygulanmaktadır. Dünya bu uygulanan katliamlar karşısında üç maymunu oynayarak sessiz kalmaktadır. İHH olarak bizler ise, 'Dünya Sussa Da Bizler Susmayacağız' diyerek Halep'e yönelik bir program düzenledik. Halep sınırında yapılan bu programa Denizli olarak biz de bu programa katıldık. Gördüğünüz gibi Denizlimizden bugün 15 tırımızı gönderiyoruz. Haftaya da 5 tır göndererek, destekçilerimizin bağışıyla, desteğiyle yardımı göndermiş olacağız. Bu tırlar aşağı yukarı 15-20 gün içerisinde toplandı. İçerisinde gıda yardımı var, un, elma, ve patatesten oluşuyor. Bir tırda da yatak, ranza ve battaniye bulunuyor. Parasal karşılığı da 500 bin TL olan yardım tırlarıdır" dedi.

Yardımda katkısı bulunanlara teşekkür eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Artık Halep'te o aç olan artık sıcak yuva arzusu olan insanlarımızın arzusunu bir nebze yerine getirmek adına, Denizli geçmişte olduğu gibi aynı duyarlılıkla yine yerine getirmeye devam ediyor. Tabi dünyaya baktığımızda yine inim inim inleyen yerler var. Mazlumlar var ve sömürü düzeninde hak hukuk tanımayan, güçlünün haklı olduğu bir sistem var" diye konuştu.

İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın okuduğu duanın ardından yardım tırları tekbirler getirilerek uğurlandı.
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