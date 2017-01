Denizli'den eşitlik çıkınca Trabzonspor kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nun son maçında Kızılcabölükspor evinde Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Trabzonspor kupaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Ali Helvacı'nın sol kanattan ceza sahasına girer girmez sert şutunda top kaleci Hasan Hüseyin'de kaldı.

32. dakikada sağ kanattan Emir Can'ın ortasında ceza sahası içinde Ali Helvacı'nın sert şutunu kaleci güçlükle kurtardı.

42. dakikada sol kanattan Ali Helvacı'nın penaltı noktası üzerine yerden ortasında topla buluşan Emir Can sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

87. dakikada sol kanattan Mehmet Menders'in ortasında topa iyi yükselen Mehmet Cansın'ın kafasını kaleci çeldi. Dönen topu Ali ağlara yolladı. 1-1



---KÜNYE---

Stat: Doğan Seyfi

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Murat Ergin Gözütok xx, Gökmen Baltacı xx

Kızılcabölükspor: Bahadır xx, Semih xxx, Kerim xx, Ramazan xx, Tayfun xx, Hüseyin xx, Taygun xx (Mustafa dk. 67 x), Emir Can xxx, Özer xx, Ali xx, Fevzi Can xx (Fatih dk. 83 ?)

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin xx, Mehmet Abdullah xx, Ali Sakal xx (Serhat dk. 67 x), Cumhur xx, Ali Özgün xx, Taner xx, İsmail xx (Cem dk. 45 x), Mehmet Cansın xx, Rahmi xxx, Muhammed xx (Taşkın dk. 46 x), Mehmet Menderes xx

Goller: Emir Can (dk. 42) (Kızılcabölükspor), Ali (dk. 87) (Gümüşhanespor)

Kırmızı kart: Mehmet Cansın (dk. 89) (Gümüşhanespor)

Sarı kartlar: Taşkın, Cem (Gümüşhanespor)

(Medeni Topaloğlu / İHA)