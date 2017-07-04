Denizli'deki orman yangını söndürüldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sarayköy ilçesi Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz Mahalleleri yakınındaki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları karadan gece boyunca devam etti. Havanın kararması ve aşırı rüzgar nedeniyle ara verilen havadan söndürme çalışmaları, sabah saatlerinden itibaren 3 amfibik uçak ve 3 helikopter ile tekrar başladı.

Geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesinin ardından bölgede 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 21 arazöz, 17 ilk müdahale aracı, 2 dozerle soğutma çalışmaları başlatıldı. Arazide İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Orman ve Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Yangın nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz mahallesi sakinlerinin, yangın söndürüldükten sonra evlerine dönmelerine izin verildi.

Yaklaşık 19 saat sonra söndürülen yangına Uşak, Afyonkarahisar, Manisa, Isparta, Aydın ve Muğla'dan gelen orman ekipleri ile Denizli Büyükşehir ve Sarayköy İtfaiye Grubu müdahale etti. Yangında 2 itfaiye çalışanı ile 1 orman işçisi yaralanırken, yaralılar, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan soğutma çalışmalarını sürdüren yangın söndürme helikopteri, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Medeni Topaloğlu'nun üzerine su döktü.

(Medeni Topaloğlu /İHA)