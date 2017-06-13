Denizli'deki kayıp kızlardan iyi haber

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yüzme havuzuna gideceklerini söyleyerek evden ayrılan 13 yaşındaki iki kız, bulundu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yüzme havuzuna gideceklerini söyleyerek evden ayrılan 13 yaşındaki iki kız, bulundu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesinde, havuza yüzmeye gideceklerini söyleyen 13 yaşındaki G.S. ile R.D., ortadan kayboldu. Akşam iki kızın eve dönmemesi üzerine aileleri durumu polis bildirdi. Kayıp başvurusunda bulunan aileler, kendilerine gelen telefonları değerlendirerek arama çalışmalarını sürdürdü. Kızların aileleri, kendilerine gelen telefonla kızlarının Oto Santral Garajı civarında görüldüklerini söyledi. Bu bölgede kızlarını arayan aileler, saat 23.50 sıralarında 13 yaşındaki kızları buldu. Kızları eve götüren aileler, bugün karakola giderek ifade verdi.

G.S.'nin annesi Elvan K., ile R.D.'nin annesi Neşe A., kızlarının bulunmasının ardından mutlu olduklarını söyledi. Elvan K., "Kızlar dolaşmaya gitmişlerdi. Geç saate kadar kalınca, kendilerine kızacağımızı zannederek, eve gelmemişler. Bir parkta ağacın dibinde sabaha kadar beklemişler. Kendilerine yönelik bir şiddetimiz söz konusu değildi, zaten eve geç kalmalarına bu zamana kadar kızmadık" dedi.

(Medeni Topaloğlu /İHA)