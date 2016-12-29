29.12.2016 01:52 Denizli'de Sarayköy hariç tüm ilçelerde okullar tatil edildi

Denizli'de, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 Aralık perşembe günü Sarayköy İlçesi hariç tüm ilçelerde ilk orta ve lise eğitimine ara verildiği belirtildi. Denizli'de, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 Aralık perşembe günü Sarayköy İlçesi hariç tüm ilçelerde ilk orta ve lise eğitimine ara verildiği belirtildi.



Akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle önce, Çameli, Babadağ ve Güney'de eğitime bir gün ara verildiğini açıklayan Milli Eğitim Müdürlüğü, ardından Buldan'ın büyük bölümü, Serinhisar, Pamukkale'nin yüksek ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi kararını verdi. Daha sonra kar yağışının etkisini artırmasın nedeniyle Çal ve Bekilli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Kar yağışının il genelinde etkisini artırmasıyla son olarak Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesinden bir yazılı açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle, Sarayköy İlçesi hariç Denizli genelindeki tüm okulların 29 Aralık Perşembe günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.



Açıklamanın devamında, engelli ve hamile olan kamu personellerinin de bir gün izinli olacağı belirtildi.

