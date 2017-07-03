Denizli'de orman yangını nedeniyle bir mahalle boşaltıldı
Denizli'nin Sarayköyü ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bir mahallenin boşaltılacağı öğrenildi.
Denizli'nin Sarayköyü ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bir mahallenin boşaltılacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Sarayköyü ilçesi Tekkeköyü Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüme riski olan yangına 2 uçak ve 4 helikopter ile müdahale ediliyor. Öte yandan, yangın nedeniyle Tekkkeköyü Mahallesi'nin boşaltılacağı belirtildi.
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