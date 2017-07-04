Denizli'de kaza ve patlama: 3 ölü, 4 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yakıt tankeri ile iş makinesi taşıyan kamyon çarpıştı. Çarpışma sonucu yakıt tankeri patladı. Olayda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yakıt tankeri ile iş makinesi taşıyan kamyon çarpıştı. Çarpışma sonucu yakıt tankeri patladı. Olayda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir karayolunda Pamukkale Üniversitesi Sarayköy Meslek Yüksekokulu Kampüsü önünde plakası alınamayan yakıt tankeri ile iş makinesi taşıyan kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yakıt tankeri patladı. Patlamanın etkisiyle yakıt tankerinden yükselen alevler gökyüzünü sardı. Patlamanın gürültüsüyle ilçe halkı büyük panik yaşadı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Alev alan araçlar yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri morga, yaralılarsa hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Medeni Topaloğlu / İHA)