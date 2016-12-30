30.12.2016 01:15 Denizli'de jandarmanın yaptığı nöbet tutan kardan adam yoğun ilgi gördü

Denizli ve ilçelerinde yoğun kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar kardan adam yaparak karın tadını çıkardı. Jandarmalar'da nöbet tutan kardan adam yapmasıyla halk tarafından yoğun ilgi gördü. Denizli ve ilçelerinde yoğun kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar kardan adam yaparak karın tadını çıkardı. Jandarmalar'da nöbet tutan kardan adam yapmasıyla halk tarafından yoğun ilgi gördü.



Denizli'de yoğun karın yağmasıyla birlikte vatandaşlar kardan adam yapmaya yarışına girdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kardan adamın diğer kardan adamlardan farklılığı halkın ilgisini çekti. Yapılan kardan adamın üstünde Kasket, Kamufulaj, telsiz gibi ekipmanları olması ve selam durması halkın ilgisini topladı. Jandarma tarafından yapılan kardan adamın 'nöbet tutan kardan adam' olarak yapıldığı belirtildi.



Kasket, kamuflaj ve telsizi ile birlikte 'nöbet tutan kardan adam'ı gören vatandaşlar resim çektirmeyi de ihmal etmedi.

