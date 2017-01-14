14.01.2017 14:28 Denizli'de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu kişi 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu kişi 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 07.00 sıralarında Buldan-Güney Karayolu Bozalan mevkiinde 15. kilometresinde Mehmet Ali Kılınç yönetimindeki 15 AF 538 plakalı otomobil ile Murat Kırmızıgül idaresindeki 20 EP 085 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlar yolun kenarına savruldu. Kazada otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ali Kılınç (33), Zeynep Mutlu (24), Musa Çelik (47) hayatını kaybetti, Ramazan Özkurt (33), Ömer Erdi Pala (23) ile ticari araçta bulunan Musa Kırmızıgül (27), Ali Rıza Kundakçı (32) ve Bekir Ertan (36) yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırılırken, ölenlerin cenazeleri ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada ölenlerin Eziler köyünde bulunan bir gazinoda çalıştıkları, gazinoyu kapattıktan sonra eve gittikleri öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



