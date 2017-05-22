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Denizli'de Aleyna Tilki ve Emre Aydın rüzgarı esti
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Denizli'de Aleyna Tilki ve Emre Aydın rüzgarı esti

Denizli'nin Sarayköy ilçesi, 13. Tarım ve Kültür Festivali'nde Aleyna Tilki ve Emre Aydın konserleriyle final yaptı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesi, 13. Tarım ve Kültür Festivali'nde Aleyna Tilki ve Emre Aydın konserleriyle final yaptı.
Sarayköy Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Tarım ve Kültür Festivali 3 gün boyunca farklı etkinliklerle devam etti. Festivalin son günü 2 büyük etkinliğe ev sahipliği yapan Sarayköy'e binlerce kişi akın etti. Sarayköy Belediyesi, Milli Mücadele'ye katılışının 98. Yıl dönümü ve 13. Tarım, Kültür Festivali kapsamında 19-20-21 Mayıs tarihlerinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı, festivalin son günü ise büyük bir kalabalık ile iki büyük etkinliği gerçekleştirdi.
Son günün ilk etkinliği Sığma Mahallesi Azmak Mevkiinde Sarayköy Belediyesi ve Pamukkale Doğa ve Offroad Sporları Kulübü (PADOFF) işbirliği ile düzenlenen off road oyunları oldu. Sarayköy'de ilk defa gerçekleştirilen off road oyunlarına ülkenin dört bir yanından 42 farklı araç katıldı. S1,S2,S3,S4 olmak üzere 4 klasmanda yarışan yarışmacılar engellerin oluşturduğu pistte zorlu etapları aşmak için mücadele etti.
Sarayköy'de düzenlenen eğlence akşam saatlerinde yine binlerce vatandaşın katılımıyla devam etti. Sarayköy Açık Pazar Yerinde düzenlenen Aleyna Tilki ve Emre Aydın konserleri ile Sarayköy eğlenceli dakikalara ev sahipliği yaptı.
Ardından Sarayköy'de büyük bir kalabalığın katılımıyla ilk kez gerçekleştirilen Off road oyunlarının S1 klasmanı biricisi Fatih Kılınç'a, ikincisi Ali Kıvrak'a, üçüncüsü Bilal Işık'a, S2 klasmanı biricisi Sinan Bora'ya, ikincisi Murat Akın'a, üçüncüsü Eşref Sak'a, S3 birincisi Ömer Kondu'ya, ikincisi Hayati Palloş, üçüncüsü Yusuf Çetinoğlu'ya, S4 klasmanı birincisi Hüseyin Sarıkaya'ya, ikincisi Hasan Kola'ya, üçüncüsü Yasal Kafeş'e ve Genel Klasman birincisi Ömer Kondu'ya, ikincisi Fatih Kılınç'a, üçüncüsü Hüseyin Sarıkaya'ya kupaları verildi. Sarayköy Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu'nun Antrenörü Ömür Günay'a da halk oyunlarında göstermiş olduğu başarıdan dolayı plaket takdim edildi.

ALEYNA TİLKİ HAYRAN BIRAKTI
Ödül töreninin ardından sahneye çıkan Aleyna Tilki ile eğlenceli dakikaların ilk startı verildi. İlk olarak büyük çıkış yaptığı Cevapsız Çınlama parçası ile büyük kalabalığın karşısına çıkan Tilki, türkü, rock ve pop müzikleri ile söylediği canlı performansı ile herkesi kendine hayran bıraktı.
Denizli ve ilçelerinden gelen vatandaşlar ile oluşan büyük kalabalık Aleyna Tilki'nin ardından sahneye çıkan Pop ve Rock'ın sevilen ismi Emre Aydın'ın söylediği şarkılarla coştu. Sevilen şarkıcının parçalarına eşlik eden büyük kalabalık unutulmaz bir gün yaşadı.
Aleyna Tilki ve Emre Aydın'a Sarayköy'ü temsilen "Efe heykeli" takdim eden Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, " Milli Mücadele'ye katılışımızın 98. yıl dönümü ve bu yıl 13.'sünü kutladığımız Tarım ve Kültür Festivalimiz dolu dolu geçti. Farklı etkinliklere ev sahipliği yaptığımız festivalimiz başından sonuna kadar yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Bu yıl ilk kez ilçemizde düzenlediğimiz off road oyunlarını büyük bir katılım ile gerçekleştirdik. Gelecek senelerde bu yıldan ders alarak eksik kalanlarımız varsa onları tamamlayarak tekrar yapmak istiyoruz" dedi.
Sarayköy'de Aleyna Tilki ve Emre Aydın'ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Sarayköy Belediye Başkanı Özbaş, " İlçemizde son zamanlarda sesi ve yeteneği ile ses getiren Aleyna Tilki'yi diğer yandan Türkiye'nin en kibar ve en iyi sanatçılarından biri olan Emre Aydın'ı ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bizleri bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan Denizli ve Sarayköy halkına teşekkür ediyorum. Denizli ve Sarayköy'ün her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
(Zekican Şenkaya / İHA)

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