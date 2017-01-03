03.01.2017 17:35 Denizli'de 60 girişimci sertifikasını aldı

Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Denizli İl Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü Uygulamalı Girişimcilik Kursu'nu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Denizli İl Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü Uygulamalı Girişimcilik Kursu'nu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.



DTO ile KOSGEB Denizli il Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı"na katılanlara sertifikaları, düzenlenen törenle verildi. Denizli Ticaret Odasında düzenlenen törene, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve KOSGEB Denizli İl Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç katıldı. Programda Uğur Erdoğan, girişimcilik kurslarına katılarak işletme kuranların ekonomiye ivme kazandıracaklarını söyledi. Erdoğan, girişimcilik eğitiminin 28 Kasım 2016 tarihinde başladığını, imzaladıkları protokol kapsamında 2017 yılında eğitimlerin devam edeceğini ve toplamda 780 kişinin eğitim alacağını belirtti.



Eğitimlerin, Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) tarafından her ay 60 kişiye verildiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Girişimci adaylarımızın proje hazırlayıp, onay aldıktan sonra Denizli'ye şirket kurmalarını arzu ediyoruz. Çünkü girişimcilerimiz, yanlarında 5-6 işçi çalıştırırlarsa ilimize ve ülkemize katkı sağlar. Böylece üretim ve ihracat artarak, ekonomimiz ivme kazanır. Girişimcilerimiz, devletin sağladığı imkanları araştırıp, bunlardan azami olarak yararlanmalıdır. Denizli Ticaret Odası olarak amacımız bu şehirde, işleri daha yüksek seviyelere çıkarmak" dedi.



Erdoğan, Denizli tarihinde ilk kez 70 milyon liralık kredinin, Denizli Ticaret Odası üyelerinin hizmetine sunulduğunu aktardı.



Girişimcilik programlarını başlatması dolayısıyla DTO'ya teşekkür eden KOSGEB Müdürü Kılınç, "KOSGEB olarak girişimcilik kurslarına çok önem veriyoruz. Kurslar sayesinde kendi işini kuranlar, işçilikten işveren konumuna geçiyor ve yanında istihdam sağlıyor. Bu da ülkemizde, bölgemizde ve ilimizde işsizliğin azaltılmasında önemli bir katkı sağlıyor. KOSGEB olarak girişimcilerimize 50 bin TL'ye varan hibe, 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi olmak üzere toplamda 150 bin TL'ye varan destek veriyoruz. Yüzde 60 olan destek oranımız, kadın girişimciler, şehitlerin birinci derece yakınları, gaziler ve engellilere yönelik yüzde 80'e çıkıyor. Girişimcilik kursları, 2023 hedeflerine de büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.



Yapılan konuşmalar sonrasında 2017 yılında düzenlenecek kurslar için protokol imzalandı ve ardından Başkan Erdoğan, Müdür Kılınç, Denizli Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri ile meclis üyeleri, 60 girişimciye sertifikalarını verdi.

