08.01.2017 18:42 Denizli'de 33'üncü deve güreşleri festivali

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 33'ncü Geleneksel Deve Güreşi Festivali gerçekleştirildi. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 33'ncü Geleneksel Deve Güreşi Festivali gerçekleştirildi.



Denizlinin Sarayköy ilçesinde çevre illerden toplam 130 devenin yer aldığı 33'ncü Deve Güreşleri Festivali gerçekleştirildi. Deve güreşlerine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Mahmut Güngör, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Aydın Muğla, Afyon, Çanakkale ve Denizli'den 130 deve sahibi ve binlerce güreş sever katıldı. Vatandaşlar güreşlere yoğun ilgi gösterdi. Römorkların ve açık kasa kamyonetlerin içinde toplanan kalabalık gruplar -2 derece olan hava sıcaklığında ateş yakarak ısındı.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, deve güreşlerinin Ege Bölgesi ve Sarayköy'de yaşamaya devam ettiğini, yaşanan zor günlerde birlik ve beraberlikle geleneklere sahip çıkılarak tek yumruk olunacağının söyledi. Deve güreşlerinin geçmişten gelen bir miras olduğunu kaydeden Zolan, "Bu değerlerimizi yaşatmak adına ve ortak değerlerimize sahip çıkmak adına yoğun bir çalışma içindeyiz. Sarayköy ilçesi tüm ilçelerimiz Büyükşehir Belediyesi olarak bu değerlerimize biz sahip çıktığımız sürece milletimiz birlik ve beraberliğine sahip çıkmış oluruz. Bu zor günlerde sıkıntılı günlerde bu birlik ve beraberlikle değerlerimize sımsıkı sahip çıkarak tek yumruk olacağız ve gelecek nesillere de aktaracağız bu değerlerimizi. Sarayköy Denizli'nin en sıcak ilçesi ama bugün biraz serin, soğuk diyebileceğimiz hava mevcut ona rağmen tüm vatandaşlarımız burada doğal stadyum dediğimiz etrafında tepelerin olduğu stadyumda bir araya geldiler. Bu soğuğa rağmen değerlerimiz bizi bir araya getiriyor, buluşturuyor ve bütünleştiriyor" diye konuştu.



Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ise, düzenlenen etkinliğin sadece deve güreşi organizasyonu olmadığını, aynı zamanda içinden geçilen zorlu süreçte birlik ve beraberlik mesajı verdiklerini kaydetti.



Antalya'dan, Muğla'dan, Aydın'dan, İzmir'den, Manisa'dan, Çanakkale'den ve Denizli'den gelen develerle birlikte 130 devenin güreşlerde yer aldığını belirten Özbaş, "Bu önemli bir organizasyon ve bu senede özellikle ücretsiz yaptık. Herkesin bu kültürü daha iyi yaşamasını görmesini istedik. Bu birlik ve beraberlikle hep birlikte daha güçlü daha çok yüksek ses verebilmek için ücretsiz yaptık. Buraya uzaktan yollardan gelen tüm misafirlerimize Sarayköylü hemşerilerimize ayaklarına sağlık yüreklerine sağlık diyorum. Güzel bir güreş ile kış turizmine önemli bir etkinlik olan deve güreşi ile şehrimizin ve bu Yörük kültürünün tanıtımını gelecek nesillere aktarımını sağlıyoruz ve inşallah başaracağız, ülkemiz güzel yarınlara ulaşacak diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

