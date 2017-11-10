10.11.2017 16:44 Denizli'de 15 kişiye FETÖ gözaltısı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı. Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları ileri sürülen farklı meslek gruplarından oluşan 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere Denizli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişiyi arama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

