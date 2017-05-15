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Denizi olmayan şehirde tekne keyfi
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Denizi olmayan şehirde tekne keyfi

Tokatlıların denizi yok belki ama Almus baraj gölleri var.

Tokatlıların denizi yok belki ama Almus baraj gölleri var.
Tokat'ın Almus Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 'Mavi ve Yeşilin Büyüsü' isimli projesi kapsamında kurulan tesis hafta sonları tatilcilerin akınına uğruyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden iki yıl önce satın alınarak karayolu ile Tokat'a getirilen 10 ton ağırlığında, 19 metre uzunluğunda, 5.06 metre genişliğindeki tekne büyük ilgi görüyor. Yemyeşil ormanla kaplı dağların arasında yer alan Almus Barajı'nda 'Al Yazmalım' adlı gezi teknesi ile tura katılan vatandaşlar muhteşem doğanın keyfine varıyor.

DENİZ ÖZLEMLERİNİ GİDERİYORLAR
Almus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Arıkan, barajda vatandaşların tekne turu ile deniz özlemini giderebildiklerini söyledi. Bölgede turizmin canlanması adına 40 odalı bir motelin de tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Başkan Arıkan, "Karadeniz'e yaklaşık 300 kilometre mesafedeyiz. Ancak Almus ilçemiz bu 300 kilometrelik mesafeyi ortadan kaldırıp Tokat ve diğer ilçelerimize 50-60 kilometre mesafede deniz özlemini gidermek üzere barajımızda cüzi bir bütçe ile valimiz buraya bir tekne almayı öngörmüştü. Yaklaşık 2 yıldır hizmet veren teknemizle vatandaşlar turlara katılıp bu eşsiz manzaranın keyfini sürebiliyor" dedi.
Adalet Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Avşar, Ankara'dan Tokat'a hafta sonları gezmeye geldiklerini ifade ederek, "Niksarlıyım, Almus bizim için kıymetli turizme yönelik bir ilçe. Küçük ve şirin bir ilçenin bu tür projelerle etkin ve verimli hale geleceğine inanıyorum. Böyle bir teknenin olması insanların ilgisini çekiyor. Güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Bizlerde ilk defa deneyeceğiz" diye konuştu.
Tekne turu yapan vatandaşlar da baraj gölünde tekne ile gezinti yapmaktan mutlu olduklarını kaydetti.
(Nurhan İçmez / İHA)

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