Denize düşen yaralı karacayı kurtarıp sırtında taşıdı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir vatandaş, köpeklerin kovalaması sonucu denize düşen karacayı kurtardı ve sırtına taşıdı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir vatandaş, köpeklerin kovalaması sonucu denize düşen karacayı kurtardı ve sırtına taşıdı. Yaralı karacayı kayalıklar üzerine çıkartan Enver Yaman, daha sonra bir ip yardımıyla sırtına aldığı karacayı tedavi için Milli Parklar yetkililerine teslim etti. Yaralı karacayı sırtına alıp deniz kenarından uzaklaştırıldığı o anlar ise bir vatandaş tarafında cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (Resul Yanbul /İHA)
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