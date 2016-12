30.12.2016 10:44 Denize düşen genç helikopterle aranacak

Mersin'de dün yaşanan sel felaketinde selfie çekerken denize düşerek kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi helikopterle aranacak. Denizin aşırı dalgalı olması ve selin getirdiği çamurla bulanması nedeniyle dalgıçlar henüz denize giremezken, ailenin bekleyişi sürüyor. Mersin'de dün yaşanan sel felaketinde selfie çekerken denize düşerek kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi helikopterle aranacak. Denizin aşırı dalgalı olması ve selin getirdiği çamurla bulanması nedeniyle dalgıçlar henüz denize giremezken, ailenin bekleyişi sürüyor.

Mersin'de dün hayatı felç eden ve 3 kişilik bir aile ile birlikte bir kadının da yaşamını yitirdiği sel felaketinde, akşamüzeri Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Park'ta arkadaşı ile birlikte gezen üniversite öğrencisi Soner Yılmaz da denize düşerek kaybolmuştu. Selfie çekerken denize düşen ve dev dalgalar arasında gözden kaybolan genci arama çalışmaları dün akşam sonuç vermemişti. Karayolları Lojmanları karşısında meydana gelen olayın ardından, kaybolan genci arama çalışmalarına bu sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Akdeniz Bölge Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların katıldığı çalışmalarda, denizin aşırı dalgalı olması ve dünkü selle birlikte taşınan çamurun denizi bulandırması nedeniyle dalgıçlar henüz denize giremezken, arama çalışmalarına bir helikopterin de katılacağı bildirildi.

Öte yandan, Bingöl'de üniversitede okuyan 22 yaşındaki Caner ve Kahramanmaraş'ta okuyan 21 yaşındaki Soner olmak üzere iki oğulları bulunan Yılmaz ailesinin olay yerindeki endişeli bekleyişleri sürüyor. Olay yerine kurulan çadırda sabaha kadar oğullarının bulunmasını bekleyen anne Songül Yılmaz ve baba Kenan Yılmaz'ı yakınları da yalnız bırakmadı.

Bu arada, dün gencin denize düştüğünü gören bir görgü tanığının bu sabah da o bölgede spor yaptığını öğrenen anne Songül Yılmaz, görgü tanığı ile konuşarak bilgi aldı. Görgü tanığı kadın, Soner'in yanında bir arkadaşıyla deniz kenarında selfie çekerken aniden denize düştüğünü, arkadaşının kurtarmaya çalıştığını, ancak dev dalgalar arasında gencin gözden kaybolduğunu söyledi. Görgü tanığı anneyi teselli etmeye çalışırken, anne Yılmaz gözyaşları arasında kadını dinledi.



ANNE. OĞLUM SUYUN İÇİNE DÜŞTÜ

İHA muhabirinin sorularına cevap veren Songül Yılmaz, tüm yetkililerin olay yerine geldiklerini belirtti. Sabaha kadar olay yerinden ayrılmadığını ifade eden Yılmaz, "Ben nasıl gideyim eve? Oğlum burada suyun içinde üşüdü şimdi, üşüdü" diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.

Gencin Bingöl'de okuyan ağabeyi Caner'in de Mersin'e gelmek üzere yolda olduğu öğrenildi.



GÖÇER: HELİKOPTERLE AÇIK DENİZDE DE ARANACAK

Bu esnada olay yerine gelerek arama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Mersin Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, arama çalışmalarına bir helikopterin de katılacağını söyledi. Göçer, "Yaş itibariyle oluş itibariyle olay son derece üzücü. Başka can kayıplarımız da var son yağışlar nedeniyle. Arkadaşımız kendince selfie yapayım derken, yanında bir arkadaşı da var, herhalde güzel bir manzara yakalamak için herhalde. Tabii gerçek sebep araştırılıyor. Şu bu demek için çok erken. Emniyet güçlerimiz ve aileden alınan bilgilerle yakında gerçek ortaya çıkar. Kendince foto çekeyim derken muhtemelen dengesini kaybederek denize düşüyor. Yanındaki arkadaş çırpınıyor ama maalesef kurtaramıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığımız her türlü imkanı seferber etti. Beş metreye vuran dalgalar var. Ona rağmen her türlü tedbiri aldılar. Birazdan helikopter de gelecek. Açık denizde de araştırma yapacaklar. Adı geçen kişiye ulaşılmış değil. Çalışmalar her türlü değişik açılar ve tedbirlerle sürüyor" diye konuştu.

(Kıymet Gökçe - Nuri Pir/İHA)