Denizden 6 ton çöp çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Şubat ayından başlayan deniz dibi temizliği bugün kumbahçe sahilinin temizlenmesi ile son buldu. 4 ayda 18 koyda deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar yaklaşık 6 ton çöp çıkardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Şubat ayından başlayan deniz dibi temizliği bugün kumbahçe sahilinin temizlenmesi ile son buldu. 4 ayda 18 koyda deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar yaklaşık 6 ton çöp çıkardı.

Denize en çok mavi yakışır projesi kapsamında deniz dibi temizliği yaptıran Bodrum belediyesi 4 aylık çalışma sonucunda Ege denizinden 6 ton çöp çıkardı. Her hafta 10 kişilik dalgıç ekibi ile deniz dibi temizliği yapan ekipleri otomobil lastiğinden, elektronik eşyalara, teneke kutulardan birçok inşaat malzemesi çıkarıldı. Deniz dibi temizliğinde en son nokta olarak ise dünyaca ünlü Kumbahçe plajında gerçekleşti. Dalgıçlar son deniz dibi temizliğinde yaklaşık 5 yüz kilogram çöp çıkardı. Çöpler belediye işçileri tarafından toplandı.



"BODRUM GİBİ MEDENİ BİR ŞEHRE YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER"

Çıkan çöpler hakkında kısa bir açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, çevre temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bodrum gibi medeni bir şehre yakışmayan görüntüler. Ama sevindirici bir şey de var, bu kampanya sayesinde arkadaşlar, her yıl yüzde 50 denizlerimizde çöp azalıyor. Buda bizi mutlu ediyor. Demek ki yaptığımız kampanya doğru bir kampanya. Ama bu sadece Şubat ayı ile Mayıs ayı arasında olan bir kampanya olmasın, 12 ay olan bir kampanya olsun. Çünkü bizim en büyük görevimiz yaşayan nesiller olarak bizden sonraki nesillerimize güzel bir doğa ve çevre bırakmak. Bodrum'da başlayan bu temizlik etkinliği çevredeki ilçe ve illerinde dikkati çekti. Kıyı şeridindeki bazı şehirlerde benzer kampanyaların başlatılacağı ve Bodrum'un da bu kampanyalara destek olacağı ifade edildi" dedi.

(Eren Ayhan/İHA)