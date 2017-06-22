Denizde kaybolmuştu: Cesedi bulundu

İstanbul Üsküdar Çengelköy Sahili'nde arkadaşları ile girdiği denizde kaybolan Muhammet Hasan Demir'in (15) cesedi 3 günlük aram çalışması sonucunda 32 metre derinlikte bulundu.

İstanbul Üsküdar Çengelköy Sahili'nde arkadaşları ile girdiği denizde kaybolan Muhammet Hasan Demir'in (15) cesedi 3 günlük aram çalışması sonucunda 32 metre derinlikte bulundu.

Üsküdar Çengelköy Sahili'nde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren 15 yaşındaki Muhammet Hasan Demir akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Geniş çaplı arama başlatan deniz polislerinin 3 gündür devam ettiği arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi. Dalgıçlar 13'üncü dalışta 32 metre derinlikte talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı. Talihsiz gencin cesedi denizden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

(Doğan Can Cesur - Cenk İşver/İHA)