Denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Dün akşam saatlerinde Üsküdar Çengelköy Sahili'nde arkadaşları ile girdiği denizde kaybolan Muhammet Hasan Demir'i (15) arama çalışmaları devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde Üsküdar Çengelköy Sahili'nde arkadaşları ile girdiği denizde kaybolan Muhammet Hasan Demir'i (15) arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Üsküdar Çengelköy sahilinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, serinlemek isteyen 5 arkadaş denize girdi. Bir süre yüzen arkadaşlardan Muhammet Hasan Demir(15) akıntıya kapılarak gözden kayboldu. 15 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

(Metin Başar - Mustafa Esen /İHA)