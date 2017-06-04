Denizde ceset bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, denizden bir erkek cesedi çıkardı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, denizden bir erkek cesedi çıkardı.

Çeşme Körfezinde devriye görevi yapan TCSG 87 sahil güvenlik gemisi, Karaabdullah Burnu açıklarında denizin üzerinde yüzen bir ceset tespit etti. Ekipler, daha sonrada cesedi sudan çıkararak gemiye aldı. Genç bir erkeğe ait olan ceset, TCSG 87 gemisinin şişme botuyla Çeşme sahilindeki jandarma karakolunun önüne götürüldü. Sahil Güvenlik görevlileri ile jandarma komutanlığında yapılan işlemlerin ardından, birkaç günlük olduğu tahmin edilen ve kokmaya başlamış olan ceset torbaya konuldu. Ardından tabuta yerleştirilen kimliği belirsiz şahsın cesedi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin cenaze aracıyla Çeşme Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İsa Atagöz / İHA)