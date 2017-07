Denizde can pazarı

Zonguldak'ta şiddetli dalgalara rağmen denize giren iki kuzen, açıkta boğulma tehlikesi geçirdi. Can simidi atılan gençler, karaya çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kozlu ilçesi sahil yolundaki plajda meydana geldi. 23 yaşındaki Arif D. ve 21 yaşındaki kuzeni Ertuğrul D., şiddetli dalgalara rağmen denize girdi. Bir süre yüzen iki kuzen kendilerini bir anda açıkta buldu. Boğulma tehlikesi geçiren iki genci gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Dalgalar nedeniyle sahil güvenlik ekipleri olay yerine gelemedi. Polis ekipleri üniformalarıyla suya girerek kurtarma çalışmalarına destek verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de karada hazır bekledi. Can simidi atılan iki genç, uzun uğraşlar sonucunda kıyıya çekildi. İki kuzene olay yerinde ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Sedyeye alınan iki genç, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gören görgü tanığı Berkay Gökay, "Denize girdiler. Dalga açığa çekti. Çadırdan gördüm. Direk koştum. Can simidi ve yelekler vardı. Sonra kurtarmak için denize girdik. Az açılınca dalga vurdu. Denizden çıkmak zorunda kaldık. Taşlar nedeniyle giremedik. Can simidi attık. Epey dalga var, dibe çekiyor" diye konuştu.

Kuzenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Sertaç Özdemir - Ahmet Hamzaçebi / İHA)