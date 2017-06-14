Denizde can pazarı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçak yollarla gitmeye çalışan 15 Afganistanlının botu batınca imdatlarına sahil güvenlik ekibi yetişti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçak yollarla gitmeye çalışan 15 Afganistanlının botu batınca imdatlarına sahil güvenlik ekibi yetişti.

Edinilen bilgilere göre, Sivrice mevkiinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan akraba 15 Afganistanlının botu 200 metre açıldıktan sonra battı. Can yelekleri sayesinde suyun üzerinde kalan kaçaklar, 20 dakika boyunca çığlıklarla yardım istedi. Göçmenlerin yardımına bölgede devriye görevi yapan TCSG 80 botu yetişti. 1'i bebek 3'ü çocuk 15 kişiyi denizden toplayan bot görevlileri yine devriye görevine devam ederken kazazedeleri TCSG 28 Bot Komutanlığı ekiplerine teslim edip Küçükkuyudaki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilmesini sağladılar. Afgan göçmenlere burada Eşofman Ayakkabı su gıda paketleri verildi. Göçmenler daha sonra Ayvacıktaki Göçmen Geri Gönderme Merkezine sevk edildiler.

(Bekir Erdinç /İHA)