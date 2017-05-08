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Deniz Yılmaz ve Del Valle kadro dışı bırakıldı
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Deniz Yılmaz ve Del Valle kadro dışı bırakıldı

Bursaspor Başkanı Ali Ay, dün Çaykur Rizespor'a karşı alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından Deniz Yılmaz ve Yonathan Del Valle'nin kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, dün Çaykur Rizespor'a karşı alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından Deniz Yılmaz ve Yonathan Del Valle'nin kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Yeşil-beyazlı ekipte dün deplasmanda Çaykur Rizespor'a karşı alınan ağır yenilginin faturası kesildi. Ligde son 3 haftada kalesinde 16 gol gören Bursaspor'da, Başkan Ali Ay, yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Adnan Örnek, Özlüce Tesisleri'nde bir araya geldi. Saat 19.00'da başlayan toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.
Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ali Ay, kalan 4 hafta için taraftarlardan destek istedi. Alınan sonuçlardan ötürü büyük bir üzüntü yaşadığını ifade eden Başkan Ay, "Ben başkan olarak herkesten daha fazla üzülüyorum. Ancak aklı selim içinde hareket etmek zorundayız. Sezonun bitmesine 4 hafta daha var. Maalesef son 3 maçta ağır yenilgiler almış olsak da kalan maçları da bu kadroyla oynayacağız. O halde gelin bu maçları kazanmak için hepimiz ne gerekiyorsa yapalım. Bağırmakla, çağırmakla, istifa etmekle hiçbir şeyi çözemeyiz. Çözüm zannettiğimiz şey bizi daha büyük bir sıkıntıya sokar. Allah'ın izniyle bu sezonu bitirelim, sonra ne olması gerektiğine hep birlikte karar verelim. Ben koltuk meraklısı değilim. Ortalık yangın yerine dönsün ama ben başkan kalayım diye bir sevdam da yok. Bu yaşanan gelişmeler, bu skorlar benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsunuz? Benim bir sorumluluğum var. Bu gemiyi limana yanaştırmadan, gemiden atlayıp kaçmak ne bana ne de yönetim kurulundaki arkadaşlarıma yakışır. Şimdi gelin bu takımı hep birlikte ayağa kaldıralım. Taraftarımdan 4 hafta sabretmesini ve bu çocuklara destek vermesini özellikle rica ediyorum. Eğer aksi bir durumla karşılaşırsak takımımız için çok kötü şeyler bizi bekliyor olacak. Sonra gereken neyse yapılacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Sadece 4 hafta sabır istiyorum. 4 hafta sonra gereken neyse yapılacak" dedi.

DENİZ YILMAZ VE DEL VALLE'YE KADRO DIŞI KARARI
"Kadro dışı kararı var mı?" sorusuna ise Başkan Ay, "Deniz ile Del Valle kadro dışı bırakıldı. Neden böyle oldu diye zamanı gelince onu da açıklayacağım. Bazı arkadaşlar çok fazla kadro dışı istediler. Önemli olan bu topçuları sezon sonuna kadar motive edip, iyi duruma getirebilmek. Düştüğümüz yerden de çıkartabilmek. Bunlar bu puanları aldılar ve inşallah bundan sonra da puanları almaya devam edecekler" yanıtını verdi.
(Mesut Alan - Abdullah Çibir /İHA)

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