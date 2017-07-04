Deniz Vural Karadeniz ekibinde

Giresunspor Aytemiz Alanyaspor'dan Deniz Vural'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Giresunspor Aytemiz Alanyaspor'dan Deniz Vural'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Güçlü bir kadro kuruyoruz, yeni hocamızla görüşüp istişare halinde hedefimizdeki oyunculara teklif götürdük. Bugün de Alanyaspor'dan Deniz'i kadromuza kattık. O da bugün gelerek Ankara Kızılcahamam'da başladığımız kampımıza katıldı" dedi.

