Deniz Vural Karadeniz ekibinde

Giresunspor Aytemiz Alanyaspor'dan Deniz Vural'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.
Giresunspor Aytemiz Alanyaspor'dan Deniz Vural'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Güçlü bir kadro kuruyoruz, yeni hocamızla görüşüp istişare halinde hedefimizdeki oyunculara teklif götürdük. Bugün de Alanyaspor'dan Deniz'i kadromuza kattık. O da bugün gelerek Ankara Kızılcahamam'da başladığımız kampımıza katıldı" dedi.
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