Deniz üzerinde voleybol maçı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından düzenlenen Osmanlı Çileği Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında denizin üzerine kurulan platformda oturarak voleybol maçı oynandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından düzenlenen Osmanlı Çileği Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında denizin üzerine kurulan platformda oturarak voleybol maçı oynandı.

Daha önce Karabük'te yerden 82 metre yükseklikte cam terasta ve Adana'da yerden 120 metre yükseklikteki varda köprüsü üzerinde oynan voleybol maçından sonra bu kez Kdz. Ereğli'de deniz üzerinde oturarak voleybol gösteri maçı yapılarak bir ilk gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli sahilinde deniz üzerine kurulan özel bir platformda, aralarında milli oyuncuların da bulunduğu Kdz. Ereğli Belediyespor Voleybol Takımı gösteri maçı yaptı.

Antrenör Adem Çelik'in yönettiği maça, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da katılarak voleybol oynadı. Maçın ardından Başkan Uysal ve sporcular platform üzerinde Türk Bayrağı açarak sahildeki izleyicileri selamladılar.

Oyunculara çiçek takdim ederek tek tek kutlayan Başkan Uysal, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayın Arif Ümit Öztürk ve Paravolley Branş Sorumlusu Sayın Oğuz Çerik'e, Teknik Kurul Başkanı Yusuf Kenan Kök'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Deniz üzerindeki voleybol gösteri maçı Kdz. Ereğli halkından yoğun ilgi gördü.

(Vedat Kılıç / İHA)