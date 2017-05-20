Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Deniz üzerinde voleybol maçı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Deniz üzerinde voleybol maçı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından düzenlenen Osmanlı Çileği Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında denizin üzerine kurulan platformda oturarak voleybol maçı oynandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından düzenlenen Osmanlı Çileği Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında denizin üzerine kurulan platformda oturarak voleybol maçı oynandı.
Daha önce Karabük'te yerden 82 metre yükseklikte cam terasta ve Adana'da yerden 120 metre yükseklikteki varda köprüsü üzerinde oynan voleybol maçından sonra bu kez Kdz. Ereğli'de deniz üzerinde oturarak voleybol gösteri maçı yapılarak bir ilk gerçekleştirildi.
Kdz. Ereğli sahilinde deniz üzerine kurulan özel bir platformda, aralarında milli oyuncuların da bulunduğu Kdz. Ereğli Belediyespor Voleybol Takımı gösteri maçı yaptı.
Antrenör Adem Çelik'in yönettiği maça, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da katılarak voleybol oynadı. Maçın ardından Başkan Uysal ve sporcular platform üzerinde Türk Bayrağı açarak sahildeki izleyicileri selamladılar.
Oyunculara çiçek takdim ederek tek tek kutlayan Başkan Uysal, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayın Arif Ümit Öztürk ve Paravolley Branş Sorumlusu Sayın Oğuz Çerik'e, Teknik Kurul Başkanı Yusuf Kenan Kök'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Deniz üzerindeki voleybol gösteri maçı Kdz. Ereğli halkından yoğun ilgi gördü.
(Vedat Kılıç / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kız kaçırma olayının zanlıları tutuklandı
Şanlıurfaspor düştü, şehir karıştı
'Allah rızası için bu hakemleri futboldan uzaklaştırsınlar'
Sivas'ta şampiyonluk sevinci
Türk yolcu ABD uçağında olay çıkardı
Çalımbay: Avrupa kupalarının konuşulmasından mutluyum
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yüz binlerce kişiye emeklilik müjdesi! 3 ayınız var
Yüz binlerce kişiye emeklilik müjdesi! 3 ayınız var
ABD'den flaş açıklama: Türkiye olmadan olmaz
ABD'den flaş açıklama: Türkiye olmadan olmaz
Suudiler 100 milyar dolarlık silah aldı!
Suudiler 100 milyar dolarlık silah aldı!
Peş peşe depremler! KKTC, Erzincan ve Marmaris'te deprem
Peş peşe depremler! KKTC, Erzincan ve Marmaris'te deprem
Melih Gökçek: Bir dönem daha adayım!
Melih Gökçek: Bir dönem daha adayım!
Kartal şampiyonluğa koşuyor! 4-1
Kartal şampiyonluğa koşuyor! 4-1
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kız kaçırma olayının zanlıları tutuklandı
Kız kaçırma olayının zanlıları tutuklandı
Şanlıurfaspor düştü, şehir karıştı
Şanlıurfaspor düştü, şehir karıştı
'Allah rızası için bu hakemleri futboldan uzaklaştırsınlar'
'Allah rızası için bu hakemleri futboldan uzaklaştırsınlar'
Sivas'ta şampiyonluk sevinci
Sivas'ta şampiyonluk sevinci
Türk yolcu ABD uçağında olay çıkardı
Türk yolcu ABD uçağında olay çıkardı
Çalımbay: Avrupa kupalarının konuşulmasından mutluyum
Çalımbay: Avrupa kupalarının konuşulmasından mutluyum
Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurucusunun çiftliğinde yangın
Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurucusunun çiftliğinde yangın
Hakkari'de ele geçirildi!
Hakkari'de ele geçirildi!
Deniz üzerinde voleybol maçı
Deniz üzerinde voleybol maçı
'Bende Eto'o var da ben mi oynatmadım'
'Bende Eto'o var da ben mi oynatmadım'
Sadece 1yıl tutunabildi
Sadece 1yıl tutunabildi
Aşırı sıcaklardan 167 kişi hayatını kaybetti
Aşırı sıcaklardan 167 kişi hayatını kaybetti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English