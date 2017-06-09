Deniz Türüç Milli Takım kampından ayrıldı

Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç, Fatih Terim'den izin alarak Milli Takım kampından ayrıldı.
Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç, Fatih Terim'den izin alarak Milli Takım kampından ayrıldı. Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı için Slovenya'da kampta bulunan A Milli Takım'da Deniz Türüç, aday kadrodan çıkarıldı. Ailevi nedenlerden dolayı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den özel izin alan futbolcu, sabah saatlerinde kamptan ayrılarak Hollanda'ya gitti.
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