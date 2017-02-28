Deniz trafiği durdu, Marmaray'da yoğunluk yaşandı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Marmaray istasyonlarında yoğunluk yaşanırken, sis nedeniyle görüşün azaldığı E-5 otoyolu Sefaköy mevkiinde da trafik oluştu.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Marmaray istasyonlarında yoğunluk yaşanırken, sis nedeniyle görüşün azaldığı E-5 otoyolu Sefaköy mevkiinde da trafik oluştu. İstanbul'da bu sabah etkisini gösteren sis, akşam saatlerinde de etkili oldu. Özellikle Boğaz çevresinde sisin artması nedeniyle deniz seferleri durdu. İDO tüm iç hat seferlerini iptal ederken, vatandaşlar Marmaray'a yöneldi. Marmaray'da da yoğunluk yaşandı. Yenikapı Marmaray istasyonunda yoğunluk nedeniyle evine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, "Akın akın vatandaşlar Marmaray'a gitti. Sisten dolayı bu yoğunluk. Ama çok şükür geldik" dediler. Marmaray'da yoğunluk halen devam ediyor. (Hüseyin Coşkun - Metin Başar - Murat Solak - Mustafa Esen/İHA)
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