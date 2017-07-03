Deniz Seki'ye 'yıldız' hediye etti

Ünlü sanatçı Deniz Seki için Bodrum'da sürpriz doğum günü düzenlendi. Seki'ye nişanlısı, doğum günü hediyesi olarak 'yıldız' hediye etti.

Ünlü sanatçı Deniz Seki için Bodrum'da sürpriz doğum günü düzenlendi. Seki'ye nişanlısı, doğum günü hediyesi olarak 'yıldız' hediye etti.

Tahliye olduktan sonra nişanlısı Faruk Salman'la Bodrum'da tatil yapan Deniz Seki, 47'nci yaş gününü Göltürkbükü'nde bir restoranda kutladı. Sürpriz doğum gününden habersiz olan Seki, duygu dolu anlar yaşadı. Seki'ye nişanlısı Salman, gökyüzünden 'yıldız' satın alarak jest yaptı.

Salman başta olmak üzere yakın arkadaşları tarafından düzenlenen sürpriz doğum gününde Deniz Seki ne yapacağını şaşırdı. Bir anda karşısında pastayı gören Seki'nin gözleri doldu. Teker teker hediye veren arkadaşları Seki'nin 47'nci yaşını kutladı. Son olarak ise Deniz Seki'nin nişanlısı Faruk Salman hediyesini verdi. Hediyeyi gören Seki duygu dolu anlar yaşadı. Gökyüzünden 'yıldız' satın alan Salman'ın Seki'ye yıldızın sertifikasını verdiği öğrenildi.

(Eren Ayhan / İHA)