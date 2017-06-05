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Deniz Seki tahliye oldu
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Deniz Seki tahliye oldu

Uyuşturucu davasında tutuklanan Deniz Seki, 2014 yılından bu yana kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden çıktı.

“Uyuşturucu ticaretine yardım etmek” suçlamasıyla yargılanan ve suçlu bulunan Deniz Seki, özgürlüğüne kavuştu.

2 GÜN SONRA BASIN TOPLANTISI YAPACAK

2014 yılından bu yana kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden 12.00'da çıkacak olan Deniz Seki, 2 gün sonra basın toplantısı düzenleyecek.

Seki yaptığı kısa açıklamada, "Çok şükür artık kötü günler geride kaldı. 2 gün sonra basın toplantısı yapacağım. Menajerim size bilgi verecek. İzninizle, müsaade ederseniz ben biraz dinlenmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok seviyorum sizi de, sabahtan beri buradasınız." dedi.

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TATİLE GİDECEK

Seki, basın toplantısının ardından nişanlısıyla birlikte uzun bir tatile çıkacak.

DENİZ SEKİ'NİN HİKAYESİ

2009 yılında jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Deniz Seki, hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada serbest bırakılıp hakkında tutuksuz yargılanma kararı çıkarılmıştı.

Ancak bir süre sonra mahkeme tarafınca Seki hakkındaki karar bozuldu ve ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme Seki'nin yakalama kararını tutukluluğa çevirdi. Seki aleyhine 18 Şubat 2010 tarihinde uyuşturucu ticaretine yardım etmek suçlamasıyla 8 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca davayı yöneten savcı, Seki'nin uyuşturucu madde kullanmak suçundan tedavi edilmesine ve denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmesini istedi.

İÇİCİYİM DEDİ

Davada Seki'nin eski sevgilisi Hüsnü Şenlendirici'nin de ifadesine başvuruldu. 24 Şubat 2010 tarihinde görülen davanın ardından Seki, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne götürüldü. Savcıya verdiği ifadede Seki, “Ben sadece içiciyim. Ticaret yapmadım.” sözlerini sarf etti.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

47 yaşındaki pop yıldızı, cezaevinde geçirdiği 218 günün ardından 2 Kasım 2010 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

Ancak İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 yıl 3 ay hapis cezası onanan ve dava dosyasını İnfaz Savcılığı'na gönderilen şarkıcı Deniz Seki hakkında yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararının ardından ünlü şarkıcı izini kaybettirdi.

ESENYURT'TA YAKALANDI

15 Kasım 2014'te Esenyurt'ta saklandığı evde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Seki 16 Kasım 2014'te tekrar cezaevine gönderildi.

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