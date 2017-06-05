Deniz Seki otele yerleşti

Deniz Seki, tahliyesinin ardından Mecidiyeköy'de bir otele yerleşti. Seki, 'İki gün sonra buluşunca her şeyi konuşacağız. Birazcık dinleneyim ne olursunuz. Hepinizi çok özledim' dedi.

Deniz Seki, tahliyesinin ardından Mecidiyeköy'de bir otele yerleşti. Seki, "İki gün sonra buluşunca her şeyi konuşacağız. Birazcık dinleneyim ne olursunuz. Hepinizi çok özledim" dedi.

Uyuşturucu temin etmek suçundan tutuklanan ve 2014 yılından beri Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutulan ünlü sanatçı Deniz Seki bugün saat 15:30 sıralarında tahliye oldu. Hayranlarının ve basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Seki, cezaevi çıkışında beyaz güvercin uçurdu. Ünlü sanatçı daha sonra bir minibüse binerek cezaevinden ayrıldı. Dinlenmek üzere Mecidiyeköy'de bir otele giden ünlü sanatçıya erkek arkadaşı Faruk Salman ve yönetmen kardeşi Serdar Seki eşlik etti. Burada da basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Seki, şimdi dinlenmek istediğini ama daha sonra konuşacağını söyledi.

Ünlü sanatçı otele girdiği sırada, "İki gün sonra buluşunca her şeyi konuşacağız. Birazcık dinleneyim ne olursunuz. Hepinizi çok özledim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Deniz Seki görüntülemek isteyen basın mensupları arasında izdiham yaşandığı görüldü. Ünlü sanatçının eşyaları ise sabah saatlerinde 2 tane koli içerisinde cezaevinden çıkarılmıştı.

(Volkan Kayalar / İHA)