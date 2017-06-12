Deniz Seki köpeğiyle çekilmiş fotoğrafını paylaştı

Kısa bir süre önce hapishaneden çıkan ünlü şarkıcı Deniz Seki sosyal medya hesabından köpeğiyle çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Kısa bir süre önce hapishaneden çıkan ünlü şarkıcı Deniz Seki sosyal medya hesabından köpeğiyle çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Uyuşturucudan tutuklu bulunduğu hapishaneden tahliye olan ünlü şarkıcı Deniz Seki özgürlüğünün tadını çıkarıyor. Mutluluğunu sosyal medyadan hayranlarıyla paylaşan Deniz Seki, Instagram'da köpeğiyle bir kareye de yer verdi. Güzel şarkıcı fotoğrafın altında "Oğlu'ma neden ondan ayrı kalmak zorunda kaldığımı anlatıyorum" notu da düşerken, hayranları Seki'ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

