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Deniz Seki cezaevinden çıktı
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Deniz Seki cezaevinden çıktı

Ünlü sanatçı Deniz Seki tahliye oldu.

Ünlü sanatçı Deniz Seki tahliye oldu.
'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yaklaşık 2.5 yıldır Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Deniz Seki, cezasını tamamladı. Cezaevinden çıkan ünlü şarkıcıyı, ailesi ve hayranları karşıladı. Seki burada bir beyaz güvercini gökyüzüne saldı.
Kısa bir açıklama yapan ve herkese teşekkür eden Seki, 2 gün sonra basın açıklaması yapacağını belirtti. Cezaevi günlerini "Çok zorlu bir yolculuktu" diye niteleyen Deniz Seki, daha sonra kendisini bekleyen araca bindi ve bölgeden uzaklaştı.

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