Deniz Seki: Canımı yakmayın !

Ünlü sanatçı Deniz Seki, 'Bana kilo almış diyebilirsiniz, yorgun gözüküyor diyebilirsin ama ne olursunuz canımı yakmayın olur mu? Çünkü yorgunum. Bazı şeyler canımı acıtıyor' dedi.

Ünlü sanatçı Deniz Seki, "Bana kilo almış diyebilirsiniz, yorgun gözüküyor diyebilirsin ama ne olursunuz canımı yakmayın olur mu? Çünkü yorgunum. Bazı şeyler canımı acıtıyor" dedi.

Uyuşturucu temin etmek suçundan tutuklanarak 2014 yılından beri cezaevinde tutulan ünlü sanatçı Deniz Seki geçtiğimiz gün tahliye oldu. Tahliyesinin ardından cezaevi önünde beyaz güvercin uçuran Deniz Seki bugün de basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı Mecidiyeköy'de bir otelde düzenlediği toplantıda cezaevinde geçirdiği günleri anlattı. Duygusal anlar yaşayan ünlü sanatçı zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Cezaevinde ayakta durmasını sağlayan şeyin şarkı yazmak olduğunu söyleyen Deniz Seki yeni single'nın da müjdesini verdi.

Ünlü sanatçı Seki cezaevinde geçirdiği günleri şöyle anlattı: "Bu bir basın toplantısı adı altında bir kavuşma toplantısı bence, ben sizi çok özledim. Çok zor bir yolculuktu. Ama sizler benim sesim oldunuz, sözüm oldunuz. Elimi hiç bırakmadınız. Hiç hak etmediğim işlemediğim bir suçtan dolayı bana böyle bir ceza verdiler bende 3 yıl 2 ay gibi bir süre biliyorsunuz ceza yattım. Çok ilginç bir deneyimdi. Çok ilginç bir hayat tecrübesiydi benim için o kadar değişik hikayelerle karşılaştım, o kadar dramatik öyküler dinledim, O kadar farklı insanların kalbine dokundum ki, aslında hayatta şükretmemiz gereken ne çok şey olduğuyla yüzleştim. Kendimin gücüyle yüzleştim. Ben gerçekten güçlü bir kadınım. Ben gerçekten güçlü bir kadınmışım. Orasıyla burası çok farklı. Orada küçücük şeylerle mutlu olup kocaman dertlere dağ gibi dururken burada kocaman şeylere sahip olup küçücük şeyleri dert ediyoruz kendimize. Bu benim için önemli bir hayat deneyimiydi. Mutluluğa söz verdim çünkü benim milletim vicdanında beni akladı. O kadar güzel kucakladılar ki ben onlara mutluluk borçluyum."



"ZATEN BENİ ORADA MÜZİK AYAKTA TUTTU"

Basın mensuplarına sizlerden tek bir ricam var diyen Seki, "Bana kilo almış diyebilirsiniz, yorgun gözüküyor diyebilirsin ama ne olursunuz canımı yakmayın olur mu? Çünkü yorgunum. Daha canımı acıtmayın. Biraz daha yumuşak dille bahsederseniz benden. Bazı şeyler canımı acıtıyor çünkü. Müziğimi çok özledim. Zaten beni orada müzik ayakta tuttu. Çok güzel şarkılar yazdım onları en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.



"'ŞÜKÜR KAVUŞTURANA' ADI ALTINDA BİR SİNGLE HAZIRLADIK"

Yeni şarkılar yazdığını ve hazırladığını anlatan Seki, "Evime gitmek istiyorum önce. Evimi çok özledim. Bir köpeğim var biliyorsunuz benin onu çok özledim. Benim annem ben oradayken çok önemli ameliyatlar geçirdi. Ben yanına gidemiyordum ve annem görüşlerime gelemiyordu. Anneme karşılaşmamız çok dramatikti annemi çok özlemişim. "Şükür kavuşturana" adı altında bir single hazırladık. Bayram gibi inşallah sizlerle paylaşacağım. İlk konser 15 temmuzda. Kitabımda oradaki yaşantımı anlattım. Kitapta sanki karşı karşıya sohbet ediyormuşsunuz gibi" şeklinde konuştu.

(Doğan Can Cesur/İHA)