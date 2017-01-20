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Deniz Harp Okulu Komutanı Özel'in elleri böyle kelepçelendi
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Deniz Harp Okulu Komutanı Özel'in elleri böyle kelepçelendi

Deniz Harp Okulu Komutanı Mesut Özel'in ellerinin darbe girişimcileri tarafından kelepçelenmesinin fotoğrafları ortaya çıktı.

Deniz Harp Okulu Komutanı Mesut Özel'in ellerinin darbe girişimcileri tarafından kelepçelenmesinin fotoğrafları ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Bülent Başar ve Hikmet Pak tarafından, Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in 1'nci Ordu Komutanlığı 2'nci Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevine kapatılmasına ilişkin 9 şüpheli asker hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak 194 sayfalık iddianame hazırlandı.
İddianamede 5'i tutuklu, 2'si firari toplam 9 şüpheli askerin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü üyeliği, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle silahla birden fazla kişi tarafından özgürlüğünden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

"ÖZEL'İ KONUTUNDA DERDEST ETTİLER"
İddianamede, 15 Temmuz Darbe girişimi planlayan FETÖ'nün kurucusu ve yöneticileri tarafından, kalkışma öncesi bir takım planlama ve hazırlıklar yapıldığı, şüphelilerden Zafer Gümüş'ün kalkışma öncesi 2'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya katıldığı anlatıldı. Alınan kararlar çerçevesinde, darbe kalkışması faaliyetleri kapsamında, bu dosyadaki şüphelilerin, Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral olan müşteki Mesut Özel'i derdest ederek konutundan almak ve 1'inci Ordu Komutanlığı 2'inci Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevi'ne kapatmakla görevlendirildikleri belirtildi.

"TUTUKLAMA MÜZEKKERESİ OLMAKSIZIN CEZAEVİNE KAPATTILAR"
Bu görevlendirmeye uygun hareket eden şüphelilerinden Zafer Gümüş, Ertürk Murat Cansaran ve Orhan Arı'nın ellerinde uzun namlulu silahlar bulunduğu halde 1'inci Ordu Komutanlığı 2'inci Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevi'ne giderek orada faaliyet gösterdikleri kaydedilen iddianamede, şüphelilerin ceza ve tutukevi personeline baskı yaparak koğuşu boşalttıkları, diğer şüpheliler tarafından derdest edilen Mesut Özel'i tutuklama müzekkeresi olmaksızın cezaevine kapattıkları vurgulandı.

"RÜTBESİNİ SÖKTÜLER, AĞZINI BANTLADILAR, KELEPÇE TAKTILAR"
Diğer şüphelilerden Mustafa Köroğlu, İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek ve Semih Barbaros Üstün'ün üzerlerinde silah bulunduğu halde müşteki Özel'i cebir ve şiddet kullanarak amiral konutundan derdest ettikleri belirtilen iddianamede, Özel'in rütbesini söktükleri, ellerini kelepçeledikleri ve ağzını bantladıkları, müştekiyi cezaevine götürerek, şüphelilerden Zafer Gümüş, Ertürk Murat Cansaran ve Orhan Arı ile birlikte cezaevine kapattıklarına değinildi.
Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
(Başak Akbulut / İHA)


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