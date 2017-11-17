17.11.2017 16:38 Deniz Gezmiş'in idam hükmü açık arttırmada

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın kesinleşmiş idam hükmünün bulunduğu ıslak imzalı orijinal evrak İstanbul'da bulunan bir müzayede şirketi tarafından açık artırmaya konuldu. İdam hükmü arttırmalarla birlikte 22 bin 500 liraya ulaştı. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın kesinleşmiş idam hükmünün bulunduğu ıslak imzalı orijinal evrak İstanbul'da bulunan bir müzayede şirketi tarafından açık artırmaya konuldu. İdam hükmü arttırmalarla birlikte 22 bin 500 liraya ulaştı.

İstanbul'da bulunan bir müzayede şirketi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın kesinleşmiş idam hükmünün ıslak imzalı orijinal evrakını açık artırmaya çıkardı.

İnternetten de takip edilebilen müzayedede 5 lira açılış fiyatından satışa sunulan 'idam hükmü', arttırmalarla birlikte 22 bin 500 liraya ulaştı. Hâkim Albay Ahmet Tetik'in ıslak imzasını taşıyan 130 sayfalık orijinal belgenin satışı 18 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te sona erecek.

(Rıfat Fırat/İHA)

