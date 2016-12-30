30.12.2016 15:11 Deniz coştu, kıyı çöpe döndü

Zonguldak'ta, yağmur ve rüzgarın etkisiyle Liman Caddesi'nde dev dalgalar oluşurken, dalga boyu 7 metreyi aştı. Üzülmez ve Acılık derelerinin getirdiği çöpler de limana doldu. Zonguldak'ta, yağmur ve rüzgarın etkisiyle Liman Caddesi'nde dev dalgalar oluşurken, dalga boyu 7 metreyi aştı. Üzülmez ve Acılık derelerinin getirdiği çöpler de limana doldu.

Zonguldak kent merkezinde dün akşamdan bu yana aralıklarla süren yağmurun ardından liman çöple doldu. Balıkçı tekneleri Üzülmez ve Acılık derelerinin getirdiği çöp yığınlarıyla doldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle teknelerini limana bağlayan balıkçılar, mahallelerde derelere atılan çöplerin limana ulaşmasına tepki gösterdiler. Balıkçılar, denizin temiz tutulmasını ifade ettiler.

Öte yandan, geceden bu yana aralıklarla yağan yağmur ve rüzgarla birlikte Karadeniz'de dalga boyu arttı. Dev dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aştı. Yağmurla birlikte sahil sarıya boyandı. Çamurla birlikte deniz suyunun rengi değişti.

(Onur Altındağ/İHA)

