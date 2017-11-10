Deniz Baykal siren seslerinden 10 Kasım olduğunu anladı

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapıldı.

SİREN SESLERİNDEN ANLADI

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Genel durumu bir önceki açıklamamıza göre daha iyi. Yaşamsal bulguları iyi. Deniz Bey yazabiliyor, hesap yapabiliyor, aileyi tanıyor, sesleri ayırt edebiliyor. Konuşma çabası var, dudak hareketlerinden bunu arkadaşlarımız çok rahat anlayabiliyorlar. Duyduklarını daha iyi anlıyor, anlamlandırıyor. Bugün siren seslerinden 10 Kasım olduğunu, başıyla selamlayarak anladığını belirtmiş, ifade etmiş oldu." dedi.