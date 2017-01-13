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'Deniz Baykal operasyonu 15 Temmuz operasyonudur'
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'Deniz Baykal operasyonu 15 Temmuz operasyonudur'

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 'FETÖ'yü yeniden organize eden akıl, bugün CHP'yi yeniden organize etmek istiyor ve başarıyor da. Aslında Deniz Baykal operasyonu 15 Temmuz operasyonudur' dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "FETÖ'yü yeniden organize eden akıl, bugün CHP'yi yeniden organize etmek istiyor ve başarıyor da. Aslında Deniz Baykal operasyonu 15 Temmuz operasyonudur" dedi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Külünk, Türkiye'nin finansal teröristlerin saldırısı altında olduğunu kaydeden Külünk, "Cumhuriyet Halk Partili bir yetkili, 'Anayasa'yı çekin, dolar düşsün'. Anayasa paketi ile doların yükselişinin ne ilişki vardır? Anayasa paketi doğrudan milletimizin iradesiyle vücut bulacak bir hadisedir. Anayasa değişiklikleri salt Parlamento'da milletvekillerinin oylarıyla belirlenecek bir sonuç değildir. Parlamento sonuç öncesinin hazırlığını yapmaktadır" ifadelerini kullandı.
Külünk, Türkiye'de hükümet sisteminin bütün katmanlarının tartışıldığı sürecin yaşandığını belirterek, "Dolarla Anayasa değişikliğinin ne alakası var? Bize şu mesajı mı veriyor: 'Türkiye'yi size teslim etmeyiz'. Birileri bize şu mesajı mı veriyor: Türkiye'de parlamenter sistemin aklı biziz. Bugüne kadar Merkez Bankasının bürokrasisi üzerinden, Türk milletinin cebindeki para üzerinden operasyonlarla 'siyaseti, devleti belirleyen biziz' diyerek, 'Size Türkiye'yi teslim etmeyiz mi' demek istiyorlar. CHP yetkilileri de bu anlamda Wall Street'in Türkiye acentalığını mı yapıyorlar?" şeklinde konuştu.
Külünk erken seçim olasılığına ilişkin soruya, "Anayasa Komisyonu Başkanımız bunu ifade etmiştir. Sayın Bahçeli de bunu ifade etmiştir. Doğrudan millet odaklı düşünmesi ve milleti adres göstermesi Bahçeli'nin bu anlamda durduğu yer son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.
Meclis'teki kavgada kürsünün nasıl kırıldığına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:
"Kürsünün o şekle gelmesi bir karambolün sonucudur. Yani orada CHP'li arkadaşlar 'kürsüyü biz tutacağız', biz de 'biz tutacağız' dedik doğal olarak. Kürsünün etrafında, benim olduğum alanda hiçbir arkadaş, CHP'li arkadaş şiddet uygulamadı. Ben buna şahidim. Öbür taraftakileri de gördük zaten, Genel Başkan Yardımcımıza o tavır hiç şık değil. Milletvekili arkadaşımızın bacağının ısırılması hiç şık değil."
CHP Genel başkan yardımcısı Tezcan'ın iddialarına ilişkin olarak külünk, "FETÖ'yü Türkiye'ye dayatan irade ile CHP'yi bugün Deniz Baykal'dan sonra tramvatik bir hale dönüştüren akıl, aynı akıldır. FETÖ'yü yeniden organize eden akıl, bugün CHP'yi yeniden organize etmek istiyor ve başarıyor da. Aslında Deniz Baykal operasyonu 15 Temmuz operasyonudur. Deniz Baykal operasyonu ve MHP'deki Sayın Bahçeli'ye yönelik parti içi operasyon, 15 Temmuz'un altlık operasyonudur. CHP tabanını bir kez daha tebrik ediyorum. Tepe yönetimlerin 15 Temmuz çizgisindeki duruşlarına itibar etmeyerek, bu ülkede demokrasiden ve milletten yana tavır aldıkları için. 15 Temmuz'u bir akşam üzerinden düşünmeyiniz. CHP'nin genel başkan değişimi bir 15 Temmuz operasyonudur. MHP'nin zorlanması bir 15 Temmuz operasyonudur, 15 Temmuz'un alkışlayıcılarını hazırlama operasyonudur" dedi.
(Ahmet Umur Öztürk / İHA)
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