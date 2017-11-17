17.11.2017 18:55 'Deniz Baykal kısa cümleler kurabiliyor '

Deniz Baykal'ın son durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Erkan İbiş, 'Kısa cümleler kurabiliyor. El, kol, boyun hareketleri iyi durumda, kısa süreli oturmalara başladı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarımız da başladı. Enfeksiyon riskine karşı ziyaretçi yasağı da devam ediyor' dedi. Deniz Baykal'ın son durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Erkan İbiş, "Kısa cümleler kurabiliyor. El, kol, boyun hareketleri iyi durumda, kısa süreli oturmalara başladı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarımız da başladı. Enfeksiyon riskine karşı ziyaretçi yasağı da devam ediyor" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin son durum değerlendirmesinde bulundu. Bir ayı aşkın süredir tedavi altında bulunan Baykal'ın hala yoğun bakımda olduğunu ancak genel durumunun iyi, bilincinin açık ve iyi iletişim kurduğunu belirten İbiş, "Kısa cümleler kurabiliyor. El, kol, boyun hareketleri iyi durumda, kısa süreli oturmalara başladı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarımız da başladı" dedi.



"ZİYARET YASAĞI DEVAM EDİYOR"

Tedavinin uzun süreli olacağını ve sabır gerektiğini vurgulayan İbiş, enfeksiyon riskine karşı ziyaret yasağının da devam ettiğini hatırlattı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan İbiş, fizik tedavi uygulamalarının yoğunlaşarak devam ettiği bilgisini verdi. İbiş, "Yoğun bakımda yakından takibi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

(Yağmur Yıldız - Nurullah Geylani /İHA)

