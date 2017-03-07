Deniz Baykal Fransa'da Türk vatandaşlarına hitap etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Fransa'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiği toplantıda, anayasanın sadece bir hukuk metninden ibaret olmadığını söyleyerek, 'Anayasa aslında bir medeniyet tercihidir' dedi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Fransa'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiği toplantıda, anayasanın sadece bir hukuk metninden ibaret olmadığını söyleyerek, "Anayasa aslında bir medeniyet tercihidir" dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin toplantısına katılmak üzere Paris'te bulunan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Fransa Birliği lokalinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Fransa'da 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu konusunda bilgi veren Baykal, 5 Mart Pazar günü saat 14.00'da Stuttgart yakınlarındaki Filderstadt kentinde yapılması planlanan referandum panelini, Almanya'nın Türk Bakanların yapacağı toplantılara izin vermemesi üzerine iptal ettiğini ifade etti. Baykal, iptal kararını ülkenin itibarını göz önünde bulundurarak aldığını kaydederek "Referandumda Hayır" konulu panele katılmadığını söyledi. Baykal, iptal kararı almasında Almanya'nın iki bakanın toplantılarını iptal etmesi üzerine, kendisine izin verilmesinin iç siyasete alet edileceği düşüncesinin etkili olduğunu söyledi. Baykal, "İzin vermiş de olsalar adil bir tartışma orada yapılamıyorsa bizim orada yer almamıza gerek yok diye düşündüm. Bu doğrultuda davrandım ve Türkiye'de de olumlu karşılandı. Biz haklıyız. Bizim haklılığımızı kanıtlamak için yapay desteklere ihtiyacımız yok. Türkiye'de de öyle yapıyoruz. Bu tartışmada biz anayasayı konuşuyoruz, sakıncalarını dile getiriyoruz" dedi.



"ANAYASA ASLINDA BİR MEDENİYET TERCİHİDİR"

CHP Milletvekili Baykal, Almanya'da AK Parti'lilerin de görüşlerini açıklayabilmelerinden yana olduklarını belirterek, "Biz Türkiye'de bize yapılan engellemelerin burada AK Parti'lilere yapılmasını doğru bulmuyoruz" dedi. Anayasanın sadece bir hukuk metninden ibaret olmadığını vurgulayan Baykal, "Anayasa aslında bir medeniyet tercihidir" diye konuştu.



"MİLLET HERKESTEN DAHA ÜSTÜNDÜR"

Deniz Baykal açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "14 yıldır bir iktidar var. Bu iktidarın kaybetmekten korkmaması lazım. Demokraside en büyük tehdit iş başındaki insanların kendilerini iktidardan ayrılamaz saymalarıdır. Bazıları ülkeyi bahane eder 'ülke bana muhtaç diye ayrılamam' der. Kimsenin böyle bir şey söylemeye hakkı yoktur. Millet herkesten daha üstündür"

15 Temmuz darbe girişimine değinen Baykal, "Milletin uçaklarıyla, milletin parasıyla aldığı mermilerle, milletin meclisini utanmadan bombaladılar. Bu ne milletime ne TSK'ya yakışır. Böyle bir sapkınlık devletin içine yerleştirildi" ifadelerini kullandı. "Biz anayasa döneminden üvey anayasası dönemine geçiyoruz" diyen Baykal, "16 Nisan'da hayır çıkarsa 23 Nisan'da meclisi açmış gibi olacağız" dedi.

(Tansu Sarıtaylı / İHA)