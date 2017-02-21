Deniz Baykal Ahmet Türk'ü konuk etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk ile bir araya geldi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk ile bir araya geldi.

Baykal'ın Meclis'deki odasındaki görüşmede Türk, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyarete geldiğini belirterek, "Bildiğiniz gibi gözaltına alındığımda dönemde Sayın Genel başkan Mardin'e gelmişti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu sahiplenmenin benim üzerimde büyük etkisi var. Ama öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, ister barışı isteyin isterseniz demokrasiyi savunun, siyasetçi olarak herkes bir risk altında. Bu nedenle bu ülkede artık ortaklaşmanın, sorunların çözmenin ötesinde başla bir yol yok. Umut ediyorum ki, vicdan sahibi olan herkes demokratik sürecin gelişmesi, barışçıl bir ortamın sağlanması için gerçekten çaba içinde olur. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki, barıştan başka ortak yaşamaktan, ortak geleceği kurmaktan başka seçenek yok" ifadelerini kullandı.

Baykal, Ahmet Türk'ü sağlıklı şekilde TBMM'de görmekten mutlu olduğunu belirterek, "Maalesef çok sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Umut ediyorum asıl sıkıntılı günleri geride bırakmışızdır. Geride yaşadığımız o gergin, kutuplaşmış siyasetin içinden geçerken, birbirimize karşı insani, beşeri görevlerimizi, sorumluluklarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı, arkadaşlıklarımızı ayakta tutmamız gerektiğini hep inandım. Hep beraber el ele verip, barış, huzur içinde yaşamanın yolunu bulmak zorundayız. Bunun mümkün olduğuna hep inadım" şeklinde konuştu.



BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ SORULDU

Türk, Bahçeli ile görüşmesinde gelişme olup olmadığına ilişkin olarak, "İnsani bir sorumluluğun gereği olarak kendilerinin bir açıklaması oldu. Bende bu konuda teşekkür etmek istediğimi belirttim" şeklinde konuştu.

Referandumda 'hayır' diyeceklere terörist tanımlamasının yapıldığını hatırlatan gazeteciye Baykal, "Bunlar yanlış işler. Ülkeyi cepheleştirerek, kutuplaştırarak makul tavır takınmayı terörle ilişkilendirmek ülkeye, demokrasiye hizmet değil, yanlış bir yaklaşım. Bu yaklaşımın içinde Sayın Cumhurbaşkanı ve başbakan girmişlerdi. Bunun yanlış olduğunu anlamış olduklarını umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)