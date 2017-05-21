Deniz aslanı küçük kızı az daha öldürüyordu

Kanada'da kıyıda gördükleri deniz aslanını izlemeye koyulan turistler, inanılmaz bir olayla karşılaştı.
Kanada'da kıyıda gördükleri deniz aslanını izlemeye koyulan turistler, inanılmaz bir olayla karşılaştı. Deniz aslanı, ailenin küçük kızını bir anda kalçasından ısırdı ve suya çekti. Kıyıda büyük panik yaşanırken, hemen suya atlayan baba, kızını kurtardı. Sudan çıkarılan çocuğun durumunun iyi olduğu görülürken, deniz aslanı ise bölgeden uzaklaştı.
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